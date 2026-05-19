Milano 17:35
48.355 -0,65%
Nasdaq 17:38
28.744 -0,86%
Dow Jones 17:38
49.460 -0,45%
Londra 17:35
10.331 +0,07%
Francoforte 17:35
24.401 +0,38%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,07%)

Il CAC40 termina le contrattazioni a 7.981,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,07%)
Chiude sulla parità Parigi, che propone sul finale un -0,07% e archivia gli scambi a 7.981,76 punti.
Condividi
```