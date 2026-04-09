CDP conferma importate sostegno a economia. Impegnate risorse per 29,5 miliardi euro





(Teleborsa) - Impegnate risorse perdi euro, pari a oltre un terzo dell’obiettivo triennale del Piano Strategico 2025-2027, con un patrimonio netto che sale adi euro, una crescita del 6% rispetto a fine 2024. Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il progetto di Bilancio d’esercizio e la Relazione degli amministratori sulla gestione.“Alla luce dei risultati del 2025, la Cassa continuerà a operare con le stesse linee guida che hanno caratterizzato il suo passato e che continuano a essere attuali. - ha sottolineato, Presidente CDP - Il nostro obiettivo, al di là dei risultati, è aiutare il Paese a crescere sempre di più”. Infatti quello che sta succedendo oggi a livello internazionale, “sicuramente influisce. Lo vediamo dal punto di vista, per esempio, nell’attitudine delle imprese a investire, e lo vediamo anche dal punto di vista della sicurezza dei sistemi di approvvigionamento nei Paesi. Noi cerchiamo di collaborare e di gestire al meglio la situazione, insieme ai nostri interlocutori”.Secondo i dati presentati a Roma, l’utile netto di CDP sale al massimo storico didi euro, in aumento del 3% rispetto al 2024. Lo stock dei crediti a sostegno di imprese, Pubblica Amministrazione, Infrastrutture e Cooperazione Internazionale, è pari adi euro. I risultati sono stati presentati dall'Ad che ha spiegato l’andamento dei segmenti chiave, dalle imprese alle infrastrutture fino alla pubblica amministrazione. Un’accelerazione anche sul fronte dell'equity, risultato per il quale Scannapieco ha ringraziato l'ad di CDP Equity, Fabio Barchiesi.Secondo l’Amministratore Delegato di CDP,, si stratta di “un grande contributo al Paese. Cassa ha dato un fortissimo sostegno soprattutto alle imprese, aumentando l'attività a favore delle piccole e medie imprese. Abbiamo bisogno sicuramente di imprese più grandi che possano competere e stiamo facendo tutto quello che serve, insieme con Confindustria per far conoscere i nostri prodotti”.