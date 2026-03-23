Enea, Economia circolare: a Roma l’ottava Conferenza Annuale ICESP

(Teleborsa) - Mercoledì 25 marzo 2026, presso la Sala Consiliare di Palazzo Valentini a Roma, si terrà l’ottava Conferenza Annuale ICESP dal titolo "Le Buone Pratiche ICESP per la transizione circolare".



In un contesto in cui le politiche europee e nazionali sono sempre più orientate alla sostenibilità e all’uso efficiente delle risorse, le Buone Pratiche assumono un ruolo fondamentale nel trasformare le strategie in azioni concrete. Esse favoriscono infatti l’innovazione, la replicabilità e la diffusione di modelli di economia circolare nei sistemi produttivi e nei territori.



La conferenza rappresenta un’importante occasione di confronto sulle Buone Pratiche di economia circolare, approfondendone caratteristiche e valore come leva per la transizione verso modelli sostenibili. La Piattaforma ICESP mette a disposizione un database di esperienze italiane, sia tecnologiche sia metodologiche, in grado di supportare efficacemente questo processo.



L’evento prevede un dialogo con il contesto europeo, interventi istituzionali e una tavola rotonda con rappresentanti di reti e iniziative impegnate nel monitoraggio delle Buone Pratiche a livello nazionale. L’obiettivo è condividere esperienze, strumenti e percorsi utili a promuoverne l’adozione e la diffusione, offrendo al contempo nuove prospettive e opportunità.



La Piattaforma ICESP, in stretta collaborazione con la piattaforma europea ECESP (European Circular Economy Stakeholder Platform), costituisce una delle principali comunità italiane dedicate all’economia circolare. Riunisce oltre 200 organizzazioni e circa 400 esperti provenienti da istituzioni, imprese, associazioni di categoria, mondo della ricerca e società civile. Si configura come un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale, con l’obiettivo di valorizzare esperienze, affrontare criticità e promuovere il contributo italiano alla transizione circolare in Europa.



Nel corso della conferenza sarà inoltre assegnato il Premio Buone Pratiche ICESP 2025, volto a riconoscere e valorizzare le esperienze più significative realizzate da imprese, amministrazioni e organizzazioni della società civile.



La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.





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