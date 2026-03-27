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Sicily by Car, finanziamenti per 30 milioni di euro da Intesa Sanpaolo e CDP

Finanza, Trasporti, Indici settoriali
Sicily by Car, finanziamenti per 30 milioni di euro da Intesa Sanpaolo e CDP
(Teleborsa) - Sicily by Car, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori nell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha sottoscritto due contratti di finanziamento a medio-lungo termine per un importo complessivo di 30 milioni di euro con Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti, nella misura di 15 milioni ciascuna.

Le risorse sono destinate a supportare l'espansione all'estero delle attività produttive del gruppo, in particolare nella penisola iberica. Entrambi i finanziamenti, a tasso variabile, hanno durata di 36 mesi, con rimborso della quota capitale in 5 rate semestrali posticipate ed una rata di preammortamento. Le linee di finanziamento prevedono il rispetto di alcuni covenant finanziari e non finanziari in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe e non contemplano garanzie a favore degli istituti finanziatori.

"Questi finanziamenti offrono a Sicily by Car significative risorse per proseguire il proprio percorso di crescita sui mercati esteri per ampliare la propria offerta - ha detto l'AD Tommaso Dragotto - Grazie a queste nuove risorse finanziarie la nostra espansione in Europa proseguirà, attraverso ingressi greenfield, partnership commerciali o acquisizioni di società attive nel medesimo campo: il progetto di internazionalizzazione è in pieno svolgimento con l'apporto di rilevanti risorse da investire secondo le opportunità individuate".
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