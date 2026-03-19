Ecobonus motorini, impegnate tutte le risorse

Per quest'anno previsti 30 milioni di euro

(Teleborsa) - Successo per l'ecobonus motorini. Da quanto risulta dal sito di monitoraggio del Mimit, tutte le risorse previste per motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, pari per quest'anno a 30 milioni, sono state impegnate. Le prenotazioni sono state aperte per i concessionari alle 12 di ieri riscontrando immediatamente grande successo. Il ministero ha avviato le procedure di verifica per evitare fenomeni di accaparramento.



L'incentivo è rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. Il contributo verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3mila euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4mila euro. Per l'incentivo, la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026.







(Foto: © Damrong Rattanapong / 123RF)

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