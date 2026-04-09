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Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Media
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Indici settoriali
09 aprile 2026 - 10.00
Perde terreno l'
indice del settore Media europeo
, che retrocede a 260,58 punti, ritracciando dell'1,41%.
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