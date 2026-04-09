Milano 10:47
46.971 -0,26%
Nasdaq 8-apr
24.903 0,00%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 10:47
10.581 -0,27%
Francoforte 10:47
23.801 -1,16%

Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Media
Perde terreno l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 260,58 punti, ritracciando dell'1,41%.
Condividi
```