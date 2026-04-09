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Francoforte: calo per GEA Group
Migliori e peggiori
,
In breve
09 aprile 2026 - 13.00
Ribasso composto e controllato per il
Gruppo manifatturiero tedesco
, che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.
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