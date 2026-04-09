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Francoforte: calo per GEA Group

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per GEA Group
Ribasso composto e controllato per il Gruppo manifatturiero tedesco, che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.
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