Francoforte: in calo GEA Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo manifatturiero tedesco , che mostra un decremento del 2,38%.



Lo scenario su base settimanale di GEA Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico della società specializzata nel trattamento dei cibi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 62,73 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 60,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 64,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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