Francoforte: in calo GEA Group
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo manifatturiero tedesco, che mostra un decremento del 2,38%.
Lo scenario su base settimanale di GEA Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della società specializzata nel trattamento dei cibi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 62,73 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 60,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 64,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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