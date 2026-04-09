Francoforte: in calo Hensoldt
(Teleborsa) - Retrocede Hensoldt, con un ribasso del 3,64%.
La tendenza ad una settimana di Hensoldt è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 81,49 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 78,91. L'equilibrata forza rialzista di Hensoldt è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 84,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```