Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
24.903 +2,90%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 8-apr
10.609 0,00%
Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

GOLD dell'8/04/2026

Finanza
GOLD dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

Composto rialzo per il metallo giallo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,52%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'oro ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4.775,9. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4.883,8, mentre il primo supporto è stimato a 4.668.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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