GOLD dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Composto rialzo per il metallo giallo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,52%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'oro ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4.775,9. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4.883,8, mentre il primo supporto è stimato a 4.668.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)