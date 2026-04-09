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Madrid: violenta contrazione per Grifols

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: violenta contrazione per Grifols
Ribasso scomposto per la società farmaceutica e chimica spagnola, che esibisce una perdita secca del 4,00% sui valori precedenti.
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