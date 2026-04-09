New York: brillante l'andamento di Amazon

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dell'e-commerce , che avanza bene dell'1,87%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amazon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante delle vendite sul web rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Amazon è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 226,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 223,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 229,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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