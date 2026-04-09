New York: brillante l'andamento di Amazon
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dell'e-commerce, che avanza bene dell'1,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amazon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante delle vendite sul web rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Amazon è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 226,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 223,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 229,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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