New York: rally per Constellation Brands
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di birra, vino e alcolici, che mostra una salita bruciante del 4,11% sui valori precedenti.
Il movimento di Constellation Brands, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico di Constellation Brands mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 151,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 160,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 146.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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