New York: rally per Constellation Brands

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di birra, vino e alcolici , che mostra una salita bruciante del 4,11% sui valori precedenti.



Il movimento di Constellation Brands , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' S&P-500 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di Constellation Brands mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 151,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 160,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 146.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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