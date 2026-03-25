New York: acquisti a mani basse su Constellation Energy

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore statunitense di energia pulita , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,54%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Constellation Energy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Constellation Energy , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 303,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 311. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 299.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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