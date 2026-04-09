New York: vendite diffuse su ServiceNow

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che passa di mano in perdita del 5,74%.



La tendenza ad una settimana di ServiceNow è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di ServiceNow si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 89,97 USD. Prima resistenza a 95,48. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 88,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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