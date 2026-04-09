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New York: violenta contrazione per Autodesk

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Autodesk
Pressione sulla software house statunitense, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,26%.
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