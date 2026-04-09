Parigi: giornata depressa per Hermes
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la maison di moda francese, che mostra un decremento del 2,23%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hermes rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Hermes si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.746,2 Euro. Supporto stimato a 1.718,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.773,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```