Parigi: rosso per Capgemini

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che presenta una flessione del 2,52%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Capgemini rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La situazione di medio periodo di Capgemini resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 102 Euro. Supporto visto a quota 99,77. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 104,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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