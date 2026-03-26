Parigi: giornata depressa per Capgemini

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che presenta una flessione del 2,41% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Capgemini rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Capgemini segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 94,22 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 96,28. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 93,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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