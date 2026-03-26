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Parigi: giornata depressa per Capgemini

Migliori e peggiori
Parigi: giornata depressa per Capgemini
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che presenta una flessione del 2,41% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Capgemini rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Capgemini segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 94,22 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 96,28. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 93,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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