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Parigi: nuovo spunto rialzista per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Capgemini
Apprezzabile rialzo per la società attiva nella fornitura di servizi IT, in guadagno del 3,60% sui valori precedenti.
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