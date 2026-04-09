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Pesante sul mercato di Piazza Affari l'indice del settore alimentare italiano
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
09 aprile 2026 - 15.00
Profondo rosso per il
comparto alimentare a Piazza Affari
, che retrocede a 79.771,87 punti, in netto calo del 2,10%.
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