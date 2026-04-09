Milano 16:33
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Pesante sul mercato di Piazza Affari l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Pesante sul mercato di Piazza Affari l'indice del settore alimentare italiano
Profondo rosso per il comparto alimentare a Piazza Affari, che retrocede a 79.771,87 punti, in netto calo del 2,10%.
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