Milano 16:33
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Nasdaq 16:33
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Dow Jones 16:33
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Londra 16:33
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Francoforte 16:33
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Petrolio a 99,24 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
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Prezzo del greggio Wti a 99,24 dollari per barile alle 15:40.
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