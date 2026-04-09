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Piazza Affari: movimento negativo per Campari

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Campari
Si muove verso il basso l'azienda attiva nel settore beverage, con una flessione del 2,26%.
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