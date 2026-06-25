Piazza Affari: scambi al rialzo per Campari
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nel settore beverage, che avanza bene del 2,30%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Campari rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo della società famosa per il suo bitter alcolico si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 5,677 Euro. Supporto stimato a 5,495. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 5,859.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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