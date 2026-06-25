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Piazza Affari: positiva la giornata per Campari

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Campari
Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore beverage, che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.
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