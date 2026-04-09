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Piazza Affari: sell-off per l'indice dei servizi di consumo italiano
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Finanza
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Indici settoriali
09 aprile 2026 - 10.00
Profondo rosso per il
comparto servizi di consumo a Piazza Affari
, che retrocede a 23.886,34 punti, in netto calo dell'1,51%.
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