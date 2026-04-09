Si muove in ribasso Salesforce a New York
(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,72%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Salesforce rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Salesforce, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 165,1 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 172,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 162,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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