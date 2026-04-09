Milano 8-apr
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Nasdaq 8-apr
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Dow Jones 8-apr
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Londra 8-apr
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SILVER dell'8/04/2026

Finanza
SILVER dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo attestandosi a 74,5.

Il quadro di medio periodo dell'argento ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 75,49. Primo supporto individuato a 73,16. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 77,82.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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