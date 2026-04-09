Vino italiano e export settore: SACE presenta Focus On “Settore Vino”

una fotografia sui trend

(Teleborsa) - L’Italia è il primo produttore mondiale di vino e rappresenta il 22% del mercato globale: una conferma del nostro forte posizionamento nel mondo. In occasione di Vinitaly, l’ufficio studi di SACE ha realizzato il Focus On “Settore Vino”, un’analisi che scatta una fotografia sui trend del vino italiano e sull’export del settore.



Nel 2025 l’export ha raggiunto 7,8 miliardi di euro, in un contesto in evoluzione: le abitudini di consumo stanno cambiando e la domanda è sempre più orientata alla qualità.





Stati Uniti, Germania e Regno Unito restano i principali Paesi di destinazione e insieme valgono quasi il 50% dell’export. Nuovi mercati, come l’Europa dell’Est, Brasile e Vietnam, mostrano un interesse crescente per il vino italiano.



In Italia, il Veneto guida l’export, seguito da Toscana e Piemonte, mentre nuove aree produttive stanno rafforzando la presenza all’estero. Un’eccellenza supportata da 79 DOCG e da una qualità diffusa, valorizzata anche dal supporto di SACE, che supporta le imprese italiane, proteggendole dai rischi e facilitando l’accesso ai finanziamenti per investire in crescita e competitività.

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