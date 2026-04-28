Tanzania, SACE sostiene l’export per la nuova ferrovia da 250 milioni

(Teleborsa) - Operazione di export credit da 250 milioni di euro per SACE, a supporto della quota di export italiano destinata ai lotti 3 e 4 della Standard Gauge Railway (SGR) in Tanzania, la nuova e principale dorsale ferroviaria elettrificata del Paese. L’intervento valorizza il contributo del Made in Italy in un progetto strategico per la connettività dell’intera regione dell’Africa Orientale.



A supportare parte della commessa sarà Tuxor, azienda torinese specializzata nella fornitura di materiali siderurgici e componenti per grandi infrastrutture, coinvolta nell’ambito del contratto EPC aggiudicato dalla turca Yapi Merkezi, main contractor del progetto. La fornitura italiana comprende strutture metalliche, filo c.a.p. e tondino per cemento armato, a conferma della competitività dell’Italia nei grandi progetti infrastrutturali internazionali.



L’intervento, strutturato a favore di Standard Chartered Bank in qualità di SACE Agent, e che registra la partecipazione di altre due agenzie per il credito all’esportazione europee (Polonia e Svezia), si inserisce nel più ampio progetto promosso dalla Tanzania Railways Corporation per la realizzazione della SGR, del valore complessivo di circa 2,4 miliardi di dollari. L’operazione riguarda in particolare la tratta Makutupora–Tabora–Isaka, infrastruttura strategica per rafforzare i collegamenti tra Dar es Salaam, le regioni nord-occidentali della Tanzania e i Paesi confinanti senza sbocco sul mare, in particolare Uganda, Rwanda e Burundi.



L’intervento rientra pienamente nel quadro del Piano Mattei per l’Africa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cornice strategica con cui l’Italia promuove un modello di cooperazione sempre più concreto e paritario con i Paesi africani. Attraverso il sostegno a infrastrutture strategiche, l’Italia contribuisce non solo allo sviluppo della connettività e della logistica del continente, ma anche alla crescita dell’export nazionale.



In questo contesto, SACE conferma il proprio ruolo di attore di sistema: dal 2024 ha rilasciato 3,6 miliardi di euro di garanzie in Africa, mobilitando investimenti per circa 18,5 miliardi di euro. Un impegno rafforzato dalla costituzione della Task Force Africa, dalla presenza diretta sul territorio, con gli uffici di Rabat e Il Cairo, e dal lavoro svolto in raccordo con l’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam e con il network degli export advisor di SACE, a supporto delle imprese italiane nei mercati africani ad alto potenziale.



"Questa operazione conferma l’impegno di SACE nel sostenere la competitività dell’export italiano nei grandi progetti infrastrutturali internazionali, in linea con gli obiettivi del Piano Mattei. Il coinvolgimento di Tuxor testimonia la capacità delle imprese italiane di offrire competenze, qualità e affidabilità anche in contesti complessi e strategici per lo sviluppo del continente africano - ha dichiarato Ciro Aquino, Head of Task Force Africa di SACE – In questo percorso, SACE continua ad affiancare le imprese non solo con strumenti assicurativo-finanziari, ma anche con un’attività di accompagnamento concreta sui mercati ad alto potenziale, facendo leva sul lavoro di squadra con la Task Force Africa, il network degli export advisor e le istituzioni italiane presenti sul territorio".



"Dopo l’intervento per la costruzione dei Lotti 1 e 2, il sostegno di SACE alla realizzazione dei Lotti 3 e 4 della SGR conferma il forte coinvolgimento dell’Italia nello sviluppo delle infrastrutture strategiche della Tanzania, in particolare il corridoio ferroviario centrale, che ha anche una rilevanza regionale. Tale settore è tra le priorità del Piano Mattei per l’Africa e della strategia di sviluppo del governo tanzano Vision 2050. L’operazione di SACE è anche il risultato dell’azione promossa dal Sistema Italia in Tanzania in occasione del IV Business and Investment Forum Tanzania Italia, tenutosi a Dar es Salaam nel febbraio 2025. Auspichiamo che tale intervento possa porre le basi per un ulteriore rafforzamento della collaborazione bilaterale nel settore ferroviario", ha dichiarato Giuseppe Sean Coppola, Ambasciatore d'Italia in Tanzania.

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