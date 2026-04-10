Banche, Tesoro Usa e Fed lanciano allarme rischi AI legati ad Anthropic

(Teleborsa) - Il Segretario del Tesoro Scott Bessent e il Presidente della Federal Reserve Jerome Powell hanno convocato con urgenza i leader di Wall Street per discutere circa le preoccupazioni circa i crescenti rischi informatici legati all'intelligenza artificiale, dopo l'uscita dell'ultimo modello di AI di Anthropic. Lo riferisce Bloomberg che ha intercettato fonti a conoscenza della questione.



Martedì, Bessent e Powell hanno riunito i manager delle principali banche di Wall Street presso la sede del Tesoro a Washington per assicurarsi che siano consapevoli dei possibili rischi futuri sollevati dal modello Mythos di Anthropic e da potenziali modelli simili, e che stiano adottando precauzioni per difendere i propri sistemi.



Tra gli amministratori delegati convocati all'incontro erano presenti Jane Fraser di Citigroup , Ted Pick di Morgan Stanley , Brian Moynihan di Bank of America , Charlie Scharf di Wells Fargo e David Solomon di Goldman Sachs Group . Assente invece il ceo di JPMorgan Jamie Dimon.



Il meeting precedentemente non reso pubblico e organizzato con breve preavviso, è un ulteriore segnale che le autorità di regolamentazione considerano la possibilità di una nuova generazione di attacchi informatici come uno dei maggiori rischi per il settore finanziario. Tutte le banche convocate, infatti, sono classificate come sistemicamente importanti dalle principali autorità di regolamentazione, il che significa che la loro stabilità è una priorità per il sistema finanziario globale.



La cautela delle autorità di regolamentazione riguardo al potenziale del modello nelle mani degli hacker rispecchia la prudenza della stessa Anthropic, che inizialmente ha limitato la diffusione del modello a poche grandi aziende tecnologiche e finanziarie. Queste aziende, tra cui Amazon.com , Apple e JPMorgan Chase & Co , fanno parte del "Project Glasswing", che si impegnerà a proteggere i sistemi più importanti prima che altri modelli di intelligenza artificiale simili diventino disponibili.



Anthropic ha dichiarato di aver avuto colloqui con le autorità statunitensi prima della recente diffusione di Mythos e delle sue "capacità informatiche offensive e difensive".











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