Eni intende collocare due bond in dollari a tasso fisso da 10 e 30 anni

(Teleborsa) - Eni intende oggi collocare due nuove emissioni obbligazionarie a tasso fisso in dollari statunitensi con durata di 10 e 30 anni. L'emissione dei prestiti obbligazionari avviene in esecuzione di quanto deliberato dal CdA il 2 aprile 2026 ed è volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata e i proventi verranno utilizzati per i fabbisogni generali di Eni.



I prestiti obbligazionari sono destinati agli investitori istituzionali e saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da Barclays , BofA , Citigroup , Goldman Sachs , HSBC , Intesa Sanpaolo , J.P. Morgan , Morgan Stanley , MUFG, Santander , SMBC Nikko e Wells Fargo .

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