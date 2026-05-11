Eni intende collocare due bond in dollari a tasso fisso da 10 e 30 anni
(Teleborsa) - Eni intende oggi collocare due nuove emissioni obbligazionarie a tasso fisso in dollari statunitensi con durata di 10 e 30 anni. L'emissione dei prestiti obbligazionari avviene in esecuzione di quanto deliberato dal CdA il 2 aprile 2026 ed è volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata e i proventi verranno utilizzati per i fabbisogni generali di Eni.
I prestiti obbligazionari sono destinati agli investitori istituzionali e saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da Barclays, BofA, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, MUFG, Santander, SMBC Nikko e Wells Fargo.
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