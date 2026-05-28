IBM e Red Hat investono 5 miliardi di dollari per sicurezza del software open source

(Teleborsa) - IBM e Red Hat hanno annunciato "Project Lightwell", un investimento di 5 miliardi di dollari supportato da nuove capacità di intelligenza artificiale all'avanguardia e da un team globale di oltre 20.000 ingegneri, per aiutare le aziende a proteggere il software open source.



Project Lightwell creerà una piattaforma di sicurezza aziendale affidabile, affiancata da un team globale di ingegneri, per identificare e correggere le vulnerabilità su larga scala. Questa piattaforma fungerà da livello di coordinamento della sicurezza, utilizzando funzionalità avanzate di intelligenza artificiale per convalidare e testare le correzioni su un volume di codice open source senza precedenti. Queste funzionalità saranno offerte tramite abbonamenti commerciali, consentendo alle aziende di integrare patch di sicurezza direttamente nelle proprie catene di fornitura software esistenti, con convalida e gestione del ciclo di vita di livello enterprise.



IBM e Red Hat hanno già avviato una collaborazione con un gruppo selezionato di early adopter del Project Lightwell, tra cui Bank of America , BNY , Citi , Goldman Sachs , JPMorgan Chase , Mastercard , Morgan Stanley , Royal Bank of Canada , State Street , Visa e Wells Fargo . Le informazioni concrete derivanti da queste prime implementazioni contribuiranno attivamente a definire le modalità di identificazione, validazione e risoluzione delle vulnerabilità su larga scala lungo le complesse catene di fornitura del software.



"L'open source è la spina dorsale dell'economia digitale odierna e il fondamento dell'intelligenza artificiale moderna, e ci troviamo a un punto di svolta per quanto riguarda la sua creazione, protezione e scalabilità - ha dichiarato Arvind Krishna, CEO di IBM - Con il Project Lightwell, IBM e Red Hat contribuiscono a definire un nuovo modello di settore, che unisce intelligenza artificiale, competenze ingegneristiche e collaborazione affidabile per proteggere il software open source alla fonte e lungo l'intera catena di fornitura. Si tratta di rafforzare la fiducia nei sistemi che alimentano le imprese, le istituzioni governative e la società".

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