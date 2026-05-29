Anthropic, valutazione post-money raggiunge 965 miliardi di dollari dopo nuova raccolta fondi

Superata per la prima volta la valutazione di OpenAI

(Teleborsa) - La società di intelligenza artificiale con sede a San Francisco Anthropic ha fatto sapere ieri di avere raccolto 65 miliardi di dollari in un round di finanziamento di Serie H guidato da Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital, che porta la valutazione post-money a 965 miliardi.



Questo ultimo finanziamento - ha spiegato l'azienda in una nota - dovrebbe consentire di promuovere la ricerca sulla sicurezza e l'interpretabilità, espandere la potenza di calcolo per soddisfare la crescente domanda di Claude e scalare prodotti e partnership.



"Claude è sempre più indispensabile per la nostra crescente comunità globale di clienti e lavoriamo instancabilmente per rendere strumenti come Claude Code e Cowork più utili, più potenti e più adattabili alle loro esigenze", ha dichiarato la CFO Krishna Rao. “Questo finanziamento ci aiuterà a soddisfare la domanda senza precedenti che stiamo riscontrando, a rimanere all'avanguardia della ricerca e a portare Claude in un maggior numero di luoghi dove si svolge il lavoro.”



Il round include anche 15 miliardi di investimenti precedentemente promessi da hyperscaler, tra cui 5 miliardi di dollari da Amazon .



Per la prima volta, Anthropic ha superato la valutazione di OpenAI, il creatore di ChatGPT.

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