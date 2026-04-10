Milano 17:35
47.609 +0,59%
Nasdaq 17:42
25.139 +0,23%
Dow Jones 17:42
47.999 -0,39%
Londra 17:35
10.601 -0,03%
Francoforte 17:35
23.804 -0,01%

Cambi: euro a 186,69 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 186,69 yen alle 15:41
Euro a 186,69 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```