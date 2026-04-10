Milano 10:04
47.355 +0,06%
Nasdaq 9-apr
25.082 0,00%
Dow Jones 9-apr
48.186 +0,58%
Londra 10:04
10.613 +0,09%
Francoforte 10:03
23.848 +0,17%

Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Media
In rialzo l'indice del settore Media europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 256,19 punti.
Condividi
```