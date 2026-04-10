Francoforte: nuovo spunto rialzista per Basf

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimica , che avanza bene del 2,18%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Basf più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo del leader mondiale nel settore chimico classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 55,27 Euro e primo supporto individuato a 53,79. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 56,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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