Francoforte: risultato positivo per Infineon
(Teleborsa) - Bene la compagnia hi-tech tedesca, con un rialzo del 2,21%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Infineon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo del produttore di chip sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 43,72 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 42,76. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 44,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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