Francoforte: scambi al rialzo per Kion
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kion, in guadagno del 3,69% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Kion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,48%, rispetto a +5,42% del MDAX).
Lo scenario di medio periodo di Kion ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 45,91 Euro. Supporto a 44,06. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 47,76.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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