New York: balza in avanti McCormick

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda che produce spezie e aromi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,90%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di McCormick rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di McCormick rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 53,74 USD, mentre i supporti sono stimati a 51,85. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 55,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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