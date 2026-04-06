New York: andamento sostenuto per McCormick

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda che produce spezie e aromi , con una variazione percentuale del 3,58%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di McCormick , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di McCormick mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 49,23 USD con area di resistenza individuata a quota 51,32. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 47,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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