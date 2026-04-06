New York: andamento sostenuto per McCormick
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda che produce spezie e aromi, con una variazione percentuale del 3,58%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di McCormick, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di McCormick mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 49,23 USD con area di resistenza individuata a quota 51,32. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 47,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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