New York: giornata depressa per Verizon Communication
(Teleborsa) - Ribasso per il gestore telefonico, che presenta una flessione del 2,79%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della big delle tlc, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di Verizon Communication che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 44,96 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 46,25. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 44,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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