New York: giornata depressa per Verizon Communication

(Teleborsa) - Ribasso per il gestore telefonico , che presenta una flessione del 2,79%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della big delle tlc , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di Verizon Communication che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 44,96 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 46,25. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 44,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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