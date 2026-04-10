New York: peggiora Cadence Design Systems

(Teleborsa) - A picco la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici , che presenta un pessimo -4,66%.



Lo scenario su base settimanale di Cadence Design Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il grafico attuale di Cadence Design Systems evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 260,4 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 278,4. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 252,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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