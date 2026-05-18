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New York: giornata depressa per Monolithic Power Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Monolithic Power Systems
Seduta in ribasso per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che mostra un decremento del 2,43%.
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