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New York: rally per Cadence Design Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: rally per Cadence Design Systems
Ottima performance per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, che scambia in rialzo del 5,84%.
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