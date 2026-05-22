New York: si muove a passi da gigante Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,81%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cadence Design Systems evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cadence Design Systems rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Cadence Design Systems classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 385,5 USD e primo supporto individuato a 367,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 403,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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