New York: positiva la giornata per Nvidia

(Teleborsa) - Scambia in profit il chipmaker , che lievita del 2,06%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Nvidia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,81%, rispetto a +3,32% dell' indice americano ).





Il quadro tecnico di breve periodo della società di chip mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 188,9 USD. Rischio di discesa fino a 185,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 192,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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