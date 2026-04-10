New York: profondo rosso per Datadog

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database , che soffre con un calo del 5,87%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Datadog , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 99,61 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 107,6. Il peggioramento di Datadog è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 96,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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