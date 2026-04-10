New York: profondo rosso per Datadog
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che soffre con un calo del 5,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Datadog, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 99,61 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 107,6. Il peggioramento di Datadog è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 96,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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