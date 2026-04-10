New York: rosso per Salesforce
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che tratta con una perdita del 3,28%.
Lo scenario su base settimanale di Salesforce rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Salesforce mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 163 USD con area di resistenza individuata a quota 169,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 160,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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