New York: rosso per Verizon Communication

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gestore telefonico , con una flessione dell'1,81%.



L'andamento della big delle tlc nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Verizon Communication si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 45,85 USD. Prima resistenza a 46,85. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 45,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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